Беларусь и Урумчи расширяют деловые связи

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя БелТПП Елена Малиновская провела встречу с директором представительства Урумчийской торговой палаты внешнеэкономической деятельности в Беларуси, членом правления Ассоциации поддержки частного бизнеса Урумчи (КНР) Тиньвеем Ли, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.
Участники обсудили перспективы делового сотрудничества, включая возможность заключения соответствующего соглашения между одним из областных отделений БелТПП и Урумчийской палатой.
Китайский представитель выразил заинтересованность в назначении представителя БелТПП в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Тиньвей Ли также заявил о готовности Урумчийской палаты способствовать развертыванию национальной экспозиции Беларуси и эффективным B2B-контактам для белорусской деловой делегации на ежегодной выставке «Китай — Евразия» в Урумчи в 2026 году.
В свою очередь Елена Малиновская предложила китайской стороне организовать выставку экономического потенциала Синьцзян-Уйгурского автономного района на площадке индустриального парка «Великий камень». Достигнуты договоренности о проработке этого проекта с привлечением заинтересованных компаний Урумчи. -0-