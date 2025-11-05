Беларусь и Урумчи расширяют деловые связи

Китайский представитель выразил заинтересованность в назначении представителя БелТПП в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Тиньвей Ли также заявил о готовности Урумчийской палаты способствовать развертыванию национальной экспозиции Беларуси и эффективным B2B-контактам для белорусской деловой делегации на ежегодной выставке «Китай — Евразия» в Урумчи в 2026 году.