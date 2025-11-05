МТЗ организует полный цикл производства топоров BELARUS в 2026 году

«В 2026 году МТЗ расширит линейку выпускаемых моделей топоров с двух до шести типоразмеров. И для снижения себестоимости мы намерены организовать полный производственный цикл, освоив технологии изготовления рукоятки топора методом литья под давлением из двух видов полимерных композиционных материалов. В начале декабря планируем заключить контракт на поставку термопластавтоматов с комплектом пресс-форм», — сообщил Андрей Юшкевич.