Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МТЗ организует полный цикл производства топоров BELARUS в 2026 году

В перспективе годовой объем выпуска топоров превысит 12 тыс. штук, что позволит полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка.

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2026 году на Минском тракторном заводе будет налажен полный цикл производства топоров. Об этом рассказал главный специалист по организации и сопровождению специальных проектов ОАО «МТЗ» Андрей Юшкевич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

«В 2026 году МТЗ расширит линейку выпускаемых моделей топоров с двух до шести типоразмеров. И для снижения себестоимости мы намерены организовать полный производственный цикл, освоив технологии изготовления рукоятки топора методом литья под давлением из двух видов полимерных композиционных материалов. В начале декабря планируем заключить контракт на поставку термопластавтоматов с комплектом пресс-форм», — сообщил Андрей Юшкевич.

По его словам, конструкторская документация на четыре новые модели топоров уже разработана. В перспективе годовой объем выпуска топоров превысит 12 тыс. штук, что позволит полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка. Также планируется увеличить экспортные поставки на рынок Российской Федерации через товаропроводящую сеть ОАО «МТЗ».-0-