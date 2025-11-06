Нацбанк поднял курс доллара и понизил курс евро на 6 ноября и большие выходные

В Национальном банке установили валютные курсы валют на 6 ноября, четверг. В частности, вырос курс доллара и стал ниже курс евро и курс российского рубля перед большими выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 6 ноября, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9775 белорусского рубля, 1 евро — 3,4179 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6830 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на среду, 5 ноября, курс доллара стал выше, а курс евро и курс российского рубля понизились в четверг, 6 ноября. Ощутимее при этом изменился в сторону понижения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0026 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0039 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0014 белрубля.
Напомним, белорусы будут отдыхать три дня подряд с 7 по 9 ноября 2025.
Между тем Беларусь ратифицировала договор с Россией о рынке электроэнергии.