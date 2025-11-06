Проект о запрете магазинам на большие наценки грозит дефицитом продуктов

«Рост цен обусловлен комплексом причин. При этом один из ключевых факторов — целенаправленное их завышение отдельными торговыми сетями. Наценка на товары составляет от 10% на социально значимые товары до 200% на непродовольственные и отдельные продовольственные товары. В случае принятия законопроекта некоторое время цены расти не будут. Однако потом может начаться дефицит, так как торговле будет невыгодно работать в убыток», — сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.