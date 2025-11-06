Ричмонд
Проект о запрете магазинам на большие наценки грозит дефицитом продуктов

Госдума рассмотрит законопроект о регулировании торговых надбавок в розничных сетях. Документ предполагает установление максимального размера наценки на продукцию, поступающую от производителей, на уровне 15%. По мнению экспертов, подобная инициатива способна значительно сократит доходы торговых сетей, что в перспективе грозит возникновением товарного дефицита.

ФАС России регулярно выявляет необоснованное завышение цен.

«Рост цен обусловлен комплексом причин. При этом один из ключевых факторов — целенаправленное их завышение отдельными торговыми сетями. Наценка на товары составляет от 10% на социально значимые товары до 200% на непродовольственные и отдельные продовольственные товары. В случае принятия законопроекта некоторое время цены расти не будут. Однако потом может начаться дефицит, так как торговле будет невыгодно работать в убыток», — сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Авторы инициативы указывают, что сейчас надбавка может достигать 300%, что приводит к росту цен. Однако представители бизнеса считают законопроект малореалистичным. При ключевой ставке ЦБ в 16,5% торговые компании берут кредиты и вынуждены компенсировать издержки через наценку, которая остается основным способом получения прибыли. Кроме того, ритейлеры несут расходы на коммунальные платежи, аренду помещений и зарплату сотрудников.