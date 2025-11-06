Россиянам начали массово отказывать в выдаче ипотек

Рост числа отказов связан с введением с 1 июля 2025 года специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов финансовых организаций. «Из-за них кредитным организациям невыгодно выдавать более рискованные ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом платит небольшой первоначальный взнос», — цитирует управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича «Известия».