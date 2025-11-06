Россиянам начали массово отказывать в выдаче ипотек

Банки отказывают в ипотеке по 60% заявок.
Доля отказов по ипотеке в России впервые превысила 60% по итогам сентября 2025 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые изучили «Известия». Одобряется только 39% заявок на жилищные кредиты, а с начала года показатель снизился почти на 10 процентных пунктов.
Рост числа отказов связан с введением с 1 июля 2025 года специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов финансовых организаций. «Из-за них кредитным организациям невыгодно выдавать более рискованные ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом платит небольшой первоначальный взнос», — цитирует управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича «Известия».
Меры регулятора показали эффективность — по данным ЦБ, в третьем квартале 2025 года доля рискованной ипотеки с долговой нагрузкой заемщика выше 80% снизилась до 6% против 47% годом ранее, а с первоначальным взносом ниже 20% — до 3% против 51% в 2023 году. Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин пояснил, что система направлена на защиту граждан от чрезмерных долгов.
Снижение ключевой ставки до 16,5% и удешевление кредитов пока не вернули на рынок большинство надежных заемщиков, поскольку ставки остаются высокими, уточнил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Одновременно банки, ограниченные в выдаче займов клиентам с высокой долговой нагрузкой, не спешат наращивать риски, стараясь сохранить качество кредитных портфелей.
На ситуацию также влияет рост просрочек по займам, добавила глава направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Финансовые организации вынуждены сохранять жесткие требования к заемщикам, ведь под проблемные активы приходится выделять дополнительные резервы — это уменьшает их возможную прибыль.
Стоимость ипотеки на вторичное жилье по-прежнему остается высокой, отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. По данным «Известий», ставки могут доходить до 24%. При такой ставке кредит на 10 миллионов рублей на 25 лет с первоначальным взносом 20% обойдется в более чем 150 тысяч рублей ежемесячно. Из-за этого многим заемщикам сложно соответствовать требованиям по долговой нагрузке.
Ужесточение требований Центробанка, введенное в июле 2025 года, стало ответом на бурный рост ипотечного рынка в первой половине года, когда объемы выдач удвоились по сравнению с началом года, а общие обязательства россиян по ипотеке достигли рекордных 19,7 трлн рублей. Регулятор стремился снизить долю рискованных кредитов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой и минимальными первоначальными взносами, что привело к значительному сокращению таких займов в третьем квартале 2025 года.