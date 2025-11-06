Жители Омска могут узнать, куда обращаться при задержке зарплаты

Министерство труда и социального развития Омской области 7 ноября проводит прямую линию по вопросам трудового законодательства.
С 9 утра до 13 часов можно получить ответы на вопросы и консультацию специалистов в части начисления и выплаты заработной платы, правах работников и работодателей, а также как действовать при нарушении ТК РФ.
Получить консультацию можно по телефону 8−965−970−76−88.
Расскажут специалисты о МРОТ, работе в ночное время, выходные и праздничные дни и при работе по совместительству.
Интересующимся расскажут, как зафиксировать факт нарушения при выплате зарплаты и куда обратиться для восстановления трудовых прав.
Ранее мы писали, что Омскстат опубликовал новые данные по среднему уровню заработных плат в Омской области.
Также напомним, что с 1 января 2026 года в регионе будет установлен новый минимальный уровень оплаты труда (МРОТ). Он составит 27 093 рубля.