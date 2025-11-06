Что стоит сделать в ноябре россиянам со вкладами, рассказал экономист

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил доктор экономических наук Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, именно в ноябре всем, у кого есть вклады в банках, нужно сделать одну простую вещь, а именно — составить план распределения имеющихся денежных средств между уже открытыми депозитами и теми, которые ещё только предстоит оформить в течение ближайших месяцев.
Всё дело в том, что, как объяснил эксперт, уже в конце ноября российские банки начнут предлагать своим клиентам улучшенные условия по депозитам в связи с приближающимися новогодними праздниками. В самую первую очередь, речь будет идти о повышенных ставках, а также иных бонусах.
Как заметил Делягин, ввиду того, что эти акции будут сезонными, то есть их актуальность будет иметь строго ограниченный временной период, со стороны обладателей сбережений было бы нерационально упускать этот уникальный момент и не воспользоваться улучшенными условиями.
Однако, для того, чтобы суметь это сделать, придётся либо использовать уже хранящиеся деньги на открытых депозитах, либо же класть на новые вклады ранее не задействованные средства. Так что именно для того, чтобы решить эту задачу, и нужно всё хорошо спланировать ещё в ноябре, заметил специалист.
Именно качественное планирование позволит, с одной стороны, не упустить выгоду, и с другой — не понести финансовые издержки из-за того, что средства были сняты невыгодным с одного депозита и перенесены на другой.
Как заметил эксперт, это крайне распространённая ошибка вкладчиков, которую они совершают в период проведения банками своих новогодних акций. Люди, которые сравнительно недавно уже открыли депозит, видя привлекательные праздничные ставки, решают снять с него средства, теряя заработанные проценты из-за досрочного закрытия договора.
В этой связи, как объяснил Делягин, всем россиянам со вкладами в банках нужно заранее — ещё в ноябре, решить для себя важные вопросы: какие депозиты они точно не будут закрывать до Нового года, какие они могут закрыть, если сезонные предложения банков окажутся более выгодными, и какие средства они готовы выделить для открытия новых вкладов.