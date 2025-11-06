Владивостокский автомобильный терминал обновил рекорд перевалки

«В этом месяце грузопоток резко увеличился, в первую очередь, из-за появления новостей о планируемом повышении утилизационного сбора. Разгрузка судов и выдача машин клиентам идут в круглосуточном режиме. Мы не задерживаем флот на рейде, выполняем все договоренности с морскими перевозчиками по скорости обработки. Для размещения машин используем собственные складские мощности, а также площадки Владивостокского морского торгового порта», — рассказал генеральный директор Владивостоксого автомобильного терминала Иван Мироненко.