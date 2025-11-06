Владивостокский автомобильный терминал обновил рекорд перевалки

Почти 12 800 единиц техники обработал Владивостокский автомобильный терминал (входит в Транспортную группу FESCO (предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») в октябре. Показатель превысил среднемесячные объемы почти в 1,5 раза. 90% груза поступает из Японии, оставшуюся часть составляют корейские авто. В октябре 2024 года компания обработала 5457 единиц техники.
«В этом месяце грузопоток резко увеличился, в первую очередь, из-за появления новостей о планируемом повышении утилизационного сбора. Разгрузка судов и выдача машин клиентам идут в круглосуточном режиме. Мы не задерживаем флот на рейде, выполняем все договоренности с морскими перевозчиками по скорости обработки. Для размещения машин используем собственные складские мощности, а также площадки Владивостокского морского торгового порта», — рассказал генеральный директор Владивостоксого автомобильного терминала Иван Мироненко.
Владивостокский автомобильный терминал расположен на территории Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO). Компания осуществляет перевалку автомобилей, спецтехники, автозапчастей и прочих грузов навалом и в паллетах. Кроме того, Владивостокский автомобильный терминал предлагает услуги хранения на складе временного хранения и доставку от склада до получателя.