Застройка на 3-й Островской в Омске пока отменяется

Проект отклонили на областном архитектурном совете.

Источник: Администрация Омска

Архитектурно-градостроительный совет Омской области не поддержал проекты по застройке заброшенной территории на улице 3-я Островская.

После заседания 10 сентября 2025 года проект отклонили. Об этом пишет РБК Омск, ссылаясь на постановление с заседания.

Речь идёт о строительстве на заброшенной территории восьмиэтажного апарт-отеля и многофункционального КРЦ. Не с первого раза, но в конце августа данный проект одобрил архитектурно-градостроительный совет Омска. Рассмотрение на областном уровне — стандартная процедура.

Проект отклонили с рекомендацией при дальнейшем проектировании на территории исключить размещение апарт-отеля и учесть повышенный уровень авиационного шума, из-за которого устанавливаются ограничения на размещение гостиниц, ресторанов и многоцелевых залов.

Также рекомендовано согласовывать все необходимые работы с региональным министерством культуры, поскольку на этой территории находится объект культурного наследия «Стоянка Омская».