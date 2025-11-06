Застройка на 3-й Островской в Омске пока отменяется

Речь идёт о строительстве на заброшенной территории восьмиэтажного апарт-отеля и многофункционального КРЦ. Не с первого раза, но в конце августа данный проект одобрил архитектурно-градостроительный совет Омска. Рассмотрение на областном уровне — стандартная процедура.