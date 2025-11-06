В Хабаровске отремонтируют разбитую дорогу на улице Шевчука

В Хабаровске по решению суда будет отремонтирована дорога по улице Шевчука. Это произошло после проверки, которую провела прокуратура Индустриального района города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Поводом для проверки стало обращение жителя города, который пожаловался на плохое состояние дорожного покрытия. Прокуратура установила, что дорожное полотно действительно имеет многочисленные повреждения, что нарушает требования законодательства. При этом ответственность за содержание этой дороги лежит на администрации Хабаровска.
Чтобы восстановить права участников дорожного движения, прокуратура обратилась в Индустриальный районный суд с иском, требуя обязать городские власти отремонтировать дорогу. Суд полностью удовлетворил эти требования, и его решение уже вступило в законную силу.
Теперь исполнение судебного постановления находится на контроле у прокуратуры. Это означает, что надзорное ведомство будет следить за тем, чтобы ремонт дороги на улице Шевчука был выполнен в установленные сроки и с надлежащим качеством.