Одну из баз отдыха в Чернолучье недалеко от Омска переводят на газ

В Чернолучье недалеко от Омска на газовое отопление решено перевести базу отдыха ОмГТУ «Сосновый бор». Решение принято наблюдательным советом вуза для оптимизации расходов на содержание. Наблюдательный совет университета возглавляет губернатор Виталий Хоценко.
Базу, которая находится в реликтовом сосновом бору намерены превратить в комфортное пространство для студенческих мероприятий, научных встреч и культурных событий. Работает база круглогодично и также доступна для жителей Омска.
Вопрос газификации базы рассматривали ещё в июле. Точных сроков реализации планов не называется и сейчас. Из каких источников будут финансироваться работы и какая сумма на это потребуется, также не расскрывается.
Ранее мы писали, что в деревне Подгородка под Омском в аренду сдаётся заброшенный комплекс зданий. Место обустраивали под базу отдыха или детский лагерь. Покупателю предлагают участок в 4 гектара в аренду на 49 лет, и создать здесь глэмпинг, спа-отель или детский лагерь.