Сирота в Новосибирской области получила квартиру через прокуратуру

Следствие установило, что в 2025 году через подставных лиц были приобретены три квартиры, которые муниципалитет затем выкупил на электронных торгах по завышенной цене.

Источник: Freepik

В Новосибирской области сирота получила благоустроенное жильё благодаря вмешательству транспортной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Личный приём Западно-Сибирского транспортного прокурора Ильи Сухоносова выявил нарушения законодательства о защите жилищных прав детей-сирот. По результатам проверки требования прокурора были полностью удовлетворены, нуждающаяся сирота получила квартиру, соответствующую всем санитарным и техническим нормам.

