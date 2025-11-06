Спрос на студии в новостройках Тюмени вырос в 2,1 раза за год

Общее предложение новостроек в Тюмени за год наибольший рост зафиксирован в сегменте студий — в 2,2 раза, и однокомнатных квартир — на 97%. Средняя цена квадратного метра в новостройках Тюмени составила 149 тысяч рублей. По этому показателю город находится в середине рейтинга, уступая в доступности Смоленску (100 тысяч рублей) и Липецк (102 тысяч рублей), но опережая Москву (460 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (250 тысяч рублей).