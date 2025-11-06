Компания тюменского эсера-олигарха получила место в региональном строительном топе

В настоящий момент в строительстве у компании находятся еще четыре жилых комплекса в разных частях города: Futuro на Ставропольской, Secret Place и еще один ЖК на Полевой. Общая площадь этих объектов после сдачи превысит 46 тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU рассказало, что финансовые потоки группы Newton испытывают некоторую засуху.