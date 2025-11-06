Ричмонд
Российским туристам напомнили, что категорически нельзя делать в Таиланде

Издание «Турпром» напомнило туристам из РФ о строгих законах и правилах, действующих в Таиланде. Незнание местных законодательных норм не освобождает от ответственности — за нарушения можно получить крупный штраф или попасть в тюрьму.

Электронные сигареты и вейпы в стране полностью запрещены. Их нельзя ввозить, продавать или использовать. За нарушение грозит штраф в несколько тысяч бат или арест.

Под полным запретом остаются порнографические материалы. За их ввоз предусмотрено уголовное наказание.

Вывозить изображения Будды можно только с разрешения Министерства культуры. Без такого документа предметы изымают на таможне.

Некоторые лекарства, разрешённые в России, в Таиланде считаются запрещёнными. Туристам советуют брать рецепт от врача и заранее проверить список разрешённых препаратов.

Ввоз иностранной валюты не ограничен, но если сумма превышает 20 тысяч долларов, её нужно задекларировать.

Эксперты напоминают: Таиланд по-прежнему популярен у россиян, но перед поездкой стоит изучить местные законы, чтобы не столкнуться с проблемами.

