Российским туристам напомнили, что категорически нельзя делать в Таиланде

Издание «Турпром» напомнило туристам из РФ о строгих законах и правилах, действующих в Таиланде. Незнание местных законодательных норм не освобождает от ответственности — за нарушения можно получить крупный штраф или попасть в тюрьму.
Электронные сигареты и вейпы в стране полностью запрещены. Их нельзя ввозить, продавать или использовать. За нарушение грозит штраф в несколько тысяч бат или арест.
Под полным запретом остаются порнографические материалы. За их ввоз предусмотрено уголовное наказание.
Вывозить изображения Будды можно только с разрешения Министерства культуры. Без такого документа предметы изымают на таможне.
Некоторые лекарства, разрешённые в России, в Таиланде считаются запрещёнными. Туристам советуют брать рецепт от врача и заранее проверить список разрешённых препаратов.
Ввоз иностранной валюты не ограничен, но если сумма превышает 20 тысяч долларов, её нужно задекларировать.
Эксперты напоминают: Таиланд по-прежнему популярен у россиян, но перед поездкой стоит изучить местные законы, чтобы не столкнуться с проблемами.
