Выяснилось, что россияне стали чаще открывать короткие вклады в банках

Россияне всё чаще выбирают краткосрочные депозиты, а долгосрочные остаются маловостребованными.

Россияне всё чаще выбирают краткосрочные депозиты, а долгосрочные остаются маловостребованными. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик портала «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

По её словам, вклады сроком до шести месяцев сейчас занимают свыше 70% от общего спроса. Самыми популярными стали трёхмесячные депозиты — их доля в октябре достигла 33,2%, что стало максимумом за год.

Также востребованы вклады на один месяц — их доля составляет 12,4%. При этом годовые депозиты сократились до 22,6%, а вклады сроком более года почти не интересуют клиентов — их доля не превышает 7%.

Ранее экономист Игорь Балынин отмечал, что сейчас выгоднее открывать короткие вклады, чтобы по истечении срока продлевать их уже по новой, более актуальной ставке.

