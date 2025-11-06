«Остров вечной весны» может получить 100 000% прибыли от продаж криптовалюты

Совет острова Тенерифе (Испания) выставил на продажу 97 биткоинов, купленных ещё в 2012 году за €10 тысяч. Сейчас их стоимость оценивается примерно в €10 миллионов, сообщает Protos со ссылкой на местные СМИ.