Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Остров вечной весны» может получить 100 000% прибыли от продаж криптовалюты

Совет острова Тенерифе (Испания) выставил на продажу 97 биткоинов, купленных ещё в 2012 году за €10 тысяч.

Совет острова Тенерифе (Испания) выставил на продажу 97 биткоинов, купленных ещё в 2012 году за €10 тысяч. Сейчас их стоимость оценивается примерно в €10 миллионов, сообщает Protos со ссылкой на местные СМИ.

Монеты приобрёл Институт технологий и возобновляемых источников энергии, который входит в структуру совета. Тогда биткоин стоил около €103. Покупка была частью проекта по изучению блокчейна, но результаты исследований так и не были опубликованы.

Попытки продать криптовалюту предпринимались и раньше, однако процесс затянулся из-за требований испанского законодательства. Сейчас институт ведёт переговоры с банком, имеющим разрешение Банка Испании и регулятора CNMV на операции с цифровыми активами.

Совет острова завершает необходимые административные процедуры и рассчитывает продать биткоины в ближайшие месяцы. Вырученные средства планируется направить на новые технологические проекты института.

Читайте также: Выяснилось, что россияне стали чаще открывать короткие вклады в банках.