«Остров вечной весны» может получить 100 000% прибыли от продаж криптовалюты

Совет острова Тенерифе (Испания) выставил на продажу 97 биткоинов, купленных ещё в 2012 году за €10 тысяч. Сейчас их стоимость оценивается примерно в €10 миллионов, сообщает Protos со ссылкой на местные СМИ.
Монеты приобрёл Институт технологий и возобновляемых источников энергии, который входит в структуру совета. Тогда биткоин стоил около €103. Покупка была частью проекта по изучению блокчейна, но результаты исследований так и не были опубликованы.
Попытки продать криптовалюту предпринимались и раньше, однако процесс затянулся из-за требований испанского законодательства. Сейчас институт ведёт переговоры с банком, имеющим разрешение Банка Испании и регулятора CNMV на операции с цифровыми активами.
Совет острова завершает необходимые административные процедуры и рассчитывает продать биткоины в ближайшие месяцы. Вырученные средства планируется направить на новые технологические проекты института.
