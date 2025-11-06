На Северном шоссе в Комсомольске-на-Амуре модернизировали освещение

Напомним, что в текущем году силами специалистов муниципалитета по президентскому нацпроекту уличное освещение модернизовали на всём протяжении улицы Дзержинского. Кроме того, федеральное финансирование позволило смонтировать опоры и светильники на улице Лесной — от Магистрального до Комсомольского шоссе. Обновление систем освещения продолжится в 2026 году — в плане стоят проспект Мира, Магистральное и Комсомольское шоссе.