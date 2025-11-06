На Северном шоссе в Комсомольске-на-Амуре модернизировали освещение

На Северном шоссе в Комсомольске-на-Амуре завершился второй этап модернизации системы уличного освещения - работы велись на участке от бывшего сернокислотного завода до поворота на ТЭЦ-3. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», специалисты подрядной организации заменили 46 устаревших светильников на современные светодиодные - они и энергоэффективнее, и ярче.
По информации пресс-службы администрации Города юности, первый этап модернизации освещения на Северном шоссе был завершён ещё весной текущего года - тогда 60 новых светильников установили на участке от улицы Рыночной в сторону посёлка Чкаловский. Отметим, что все работы были профинансированы средствами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
— Таким образом, в этом году достаточно большой участок одной из важнейших магистралей Комсомольска обзавёлся новым уличным освещением, что благоприятным образом должно сказаться на безопасности дорожного движения в вечернее и ночное время, особенно в районе посёлка Чкаловского, — отметили в мэрии Комсомольска-на-Амуре.
Напомним, что в текущем году силами специалистов муниципалитета по президентскому нацпроекту уличное освещение модернизовали на всём протяжении улицы Дзержинского. Кроме того, федеральное финансирование позволило смонтировать опоры и светильники на улице Лесной — от Магистрального до Комсомольского шоссе. Обновление систем освещения продолжится в 2026 году — в плане стоят проспект Мира, Магистральное и Комсомольское шоссе.