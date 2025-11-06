Ричмонд
В Новосибирске оштрафовали работодателей за прием экс-госслужащих

Виновные привлечены к штрафам на общую сумму 160 тысяч рублей.

Источник: Reuters

Прокуратура Железнодорожного района оштрафовала работодателей за нарушение закона о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших госслужащих. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Проверки показали, что три организации приняли на работу лиц, ранее занимавших должности в органах внутренних дел и федеральных органах контроля, но не уведомили прежнее место службы о заключении трудовых договоров, как того требует закон.

По постановлениям прокурора в отношении руководителей организаций, индивидуального предпринимателя и коммерческой компании были возбуждены четыре дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ. Виновные привлечены к штрафам на общую сумму 160 тысяч рублей.