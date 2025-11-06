Резидент Свободного порт Владивосток не стал строить гостиницы

ООО «Джей Кей Хаузинг» создано в 2007 году во Врангеле с уставным капиталом 10 тысяч рублей. При этом у компании отсутствует собственный капитал. Первоначально её учредителями были три физлица — Артур Пак, Джон Сэн Тек и Син Ми Дя. Последний в начале 2011 года стал единственным владельцем ООО, а затем долго время возглавлял компанию.