Резидент Свободного порт Владивосток не стал строить гостиницы

Ещё один резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) не сдержал взятых на себя инвестиционных обязательств. На этот раз речь идет о проекте строительства двух компактных гостиниц, которые планировала построить в Находке и Артеме компания «Джей Кей Хаузинг», специализирующаяся на рыболовстве, сообщает ИА PrimaMedia.
АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) хочет разорвать соглашение с инвестором, нарушившим договоренности. Госкомпания подала соответствующий иск в Арбитражный суд Приморского края 17 октября 2025 года, суд назначил предварительное судебное заседание на 18 ноября.
В материалах дела говорится, что по условиям соглашения компания должна была инвестировать в проект почти 24 млн рублей, но капвложения так и не были осуществлены.
ООО «Джей Кей Хаузинг» создано в 2007 году во Врангеле с уставным капиталом 10 тысяч рублей. При этом у компании отсутствует собственный капитал. Первоначально её учредителями были три физлица — Артур Пак, Джон Сэн Тек и Син Ми Дя. Последний в начале 2011 года стал единственным владельцем ООО, а затем долго время возглавлял компанию.
Отметим, что Син Ми Дя является совладельцем (10%) рыболовной компании «Берег Надежды», зарегистрированной в Южно-Сахалинске. В отношении этой компании в настоящее время действует процедура банкротства, в июле 2023 года открыто конкурсное производство.