Комплексная уборка улиц продолжается в Иркутске

«Организовали комплексную уборку городских территорий: механизированную обработку магистралей, ручную очистку газонов и тротуаров от листвы и приведение в порядок дорожных лотков, — сообщил руководитель МУП “Иркутскавтодор” Василий Ефремов. — Такой цикл работ выполнен на улицах Ушаковская, Коммунаров, Сурикова, Гаврилова, Ленская, Баррикад, Слюдянская и Терешковой».