Комплексная уборка улиц продолжается в Иркутске

Подрядные организации проводят комплекс мероприятий по содержанию магистралей. В выходные дни по поручению мэра Руслана Болотова работы шли в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Специализированная техника подметала на Красноказачьей, Плеханова, Трудовых Резервов и Байкальской. Бригады вручную очищали зеленые зоны, пешеходные пространства и дорожные лотки, собирали мусор на Омулевского, Сударева, Рабочей, Сухэ-Батора, Ленина, Польских Повстанцев, Российской, Октябрьской Революции, Коммунаров, Волжской, Грязнова, 5-й Армии, Дыбовского, Лыткина, Тимирязева, Канадзавы, Фаворского, Мелентьева, Трактовой, Сергеева, Авиастроителей, Макаренко, Ярославского и других улицах.
Также очищена территория вокруг остановочных павильонов на Шевцова, Напольной, Рабочего Штаба, Радищева, Ширямова, Седова, Партизанской, Красногвардейской, Якоби, Лермонтова и Баумана.
«Организовали комплексную уборку городских территорий: механизированную обработку магистралей, ручную очистку газонов и тротуаров от листвы и приведение в порядок дорожных лотков, — сообщил руководитель МУП “Иркутскавтодор” Василий Ефремов. — Такой цикл работ выполнен на улицах Ушаковская, Коммунаров, Сурикова, Гаврилова, Ленская, Баррикад, Слюдянская и Терешковой».