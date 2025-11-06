Ричмонд
Комплексная уборка улиц продолжается в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре продолжают приводить в порядок городские территории.

Источник: НИА Байкал

Подрядные организации проводят комплекс мероприятий по содержанию магистралей. В выходные дни по поручению мэра Руслана Болотова работы шли в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Специализированная техника подметала на Красноказачьей, Плеханова, Трудовых Резервов и Байкальской. Бригады вручную очищали зеленые зоны, пешеходные пространства и дорожные лотки, собирали мусор на Омулевского, Сударева, Рабочей, Сухэ-Батора, Ленина, Польских Повстанцев, Российской, Октябрьской Революции, Коммунаров, Волжской, Грязнова, 5-й Армии, Дыбовского, Лыткина, Тимирязева, Канадзавы, Фаворского, Мелентьева, Трактовой, Сергеева, Авиастроителей, Макаренко, Ярославского и других улицах.

Также очищена территория вокруг остановочных павильонов на Шевцова, Напольной, Рабочего Штаба, Радищева, Ширямова, Седова, Партизанской, Красногвардейской, Якоби, Лермонтова и Баумана.

«Организовали комплексную уборку городских территорий: механизированную обработку магистралей, ручную очистку газонов и тротуаров от листвы и приведение в порядок дорожных лотков, — сообщил руководитель МУП “Иркутскавтодор” Василий Ефремов. — Такой цикл работ выполнен на улицах Ушаковская, Коммунаров, Сурикова, Гаврилова, Ленская, Баррикад, Слюдянская и Терешковой».