Свыше 100 производителей Казахстана представили свою продукцию в Шанхае

АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. В Шанхае проходит международная выставка импортных товаров, сообщили в Минторговли и интеграции Казахстана.
Мероприятие собрало представителей из 155 стран и более 4100 зарубежных компаний, а число профессиональных посетителей превысило 449 тысяч человек.
Казахстан представили свыше 100 производителей сразу на четырех площадках выставки. Это стало рекордным показателем за всю историю участия страны в выставке.
«Для Казахстана участие в Шанхайской выставке давно стало стратегическим направлением. Эта площадка открывает новые экспортные возможности для отечественных производителей и служит воротами не только в Китай, но и на другие мировые рынки», — отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
Благодаря участию в Шанхайской выставке казахстанские компании не только заключают экспортные контракты, но и получают доступ к крупнейшему потребительскому рынку планеты, подчеркнули в ведомстве. За последние пять лет объем взаимной торговли практически удвоился, достигнув к 2024 году 30,2 миллиардов долларов. Казахстанский экспорт с Китаем увеличился в два раза.
Общий объем подписанных казахстанскими компаниями контрактов в рамках участия в Шанхайской выставке за последние годы превысил 306,5 миллионов долларов.
«Только в 2023—2024 годах были заключены десятки соглашений на поставку масложировой продукции, мяса, растительных масел, сухого верблюжьего молока, соков и пюре. В этом году ожидается подписание новых долгосрочных контрактов на поставку сельскохозяйственной и пищевой продукции в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива», — сообщил Минторг.
Во время выставки подписан меморандум о взаимопонимании между QazTrade и китайской компанией Optimize Integration Group из Шэньчжэня. Документ направлен на развитие цифровой торговли между Казахстаном и Китаем, создание онлайн-площадок и цифровых инструментов для продвижения товаров и ускорения экспортных процессов.
«По итогам выставки достигнуты новые договоренности о расширении географии присутствия казахстанских компаний. Сегодня Казахстан представлен на всех четырех площадках, также в этом году впервые город Алматы представил свой отдельный павильон. Благодаря комплексному подходу мы в этом году привлекли рекордное количество производителей», — отметил Шаккалиев.
Также реализуется образовательная программа для предпринимателей кооперативов, где они проходят обучение по сертификации продукции и особенностям выхода на рынок Китая.