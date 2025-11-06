Свыше 100 производителей Казахстана представили свою продукцию в Шанхае

Благодаря участию в Шанхайской выставке казахстанские компании не только заключают экспортные контракты, но и получают доступ к крупнейшему потребительскому рынку планеты, подчеркнули в ведомстве. За последние пять лет объем взаимной торговли практически удвоился, достигнув к 2024 году 30,2 миллиардов долларов. Казахстанский экспорт с Китаем увеличился в два раза.