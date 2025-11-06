Операторы собираются повысить тарифы на мобильную связь: названы сроки

Об этом пишут «Ведомости», передает ИА DEITA.RU.
Согласно результатам опроса, проведенного аналитической компанией Telecom Daily, подавляющее большинство — 96% операторов мобильной связи, интернет-провайдеров, компаний, предлагающих платное телевидение и услуги домашней телефонии — планируют повысить тарифы в предстоящем году.
Если разложить эти намерения по категориям, то примерно половина (48%) компаний собирается увеличить цены в диапазоне от 5 до 10 процентов. Это относительно умеренная корректировка, которую организации, возможно, считают наиболее приемлемой, чтобы сохранить баланс между доходами и лояльностью клиентов.
В то же самое время, 16% операторов планируют повысить тарифы более чем на 10%, что может значительно повлиять на пользовательский опыт и уровень конкуренции на рынке. Особое внимание уделяется сегменту комплексных услуг, таких как объединение мобильной связи с домашним интернетом, аренда защищенных каналов для бизнеса и услуги безопасного доступа к корпоративным ресурсам.
Около 70% опрошенных руководителей считают, что именно эти направления в следующем году станут наиболее подорожавшими. Это обусловлено как увеличением затрат на поддержку и развитие цифровых платформ, так и ростом спроса со стороны бизнеса на надежные и защищенные коммуникационные решения.
По данным Telecom Daily, за первые десять месяцев 2025 года услуги связи в России уже подорожали в среднем на 9,5%. Росстат уточняет, что в этом же периоде ежемесячная плата за пакет решений мобильной связи выросла на 17,3%, а стоимость интернета — на 6,3%, что означает реальное увеличение расходов потребителей.
Эксперты отмечают, что в 2026 году сотовые операторы будут вынуждены пересматривать свои тарифные пакеты, чтобы обеспечить доступность ресурсов в условиях возможных отключений связи. Такие меры продиктованы необходимостью адаптироваться к новым вызовам: росту голосового трафика из-за отключения популярных мессенджеров, а также увеличению затрат на оборудование, инфраструктуру и энергию, что, по мнению отраслевых специалистов, неизбежно повлияет на уровень и размеры цен.