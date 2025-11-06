ТАСС: каждый житель Украины должен почти $7000

Сообщается, что на внешний долг страны приходится 74,5%, или $142 295 млрд. Если распределить его с учётом тех украинцев, что находятся на территории стран ЕС, а это 4,5 млн человек, получится, что на одного украинца придется $4 378 внешнего долга и $1 498 внутреннего. При этом ранее в Киеве подсчитывали, что рассчитаться с задолженностью страна сможет за 35 лет, если та не увеличится.