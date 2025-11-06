Общий размер госдолга Украины составляет $191 млрд., каждый житель страны таким образом должен $6 821. Это рекордный показатель, пишет ТАСС.
Сообщается, что на внешний долг страны приходится 74,5%, или $142 295 млрд. Если распределить его с учётом тех украинцев, что находятся на территории стран ЕС, а это 4,5 млн человек, получится, что на одного украинца придется $4 378 внешнего долга и $1 498 внутреннего. При этом ранее в Киеве подсчитывали, что рассчитаться с задолженностью страна сможет за 35 лет, если та не увеличится.
Напомним, к июню 2025 года государственный долг Украины резко увеличился и практически достиг 100% ВВП.
Также эксперты подсчитали, что из-за рекордного внешнего долга, который Украина накопила при правлении Зеленского, каждый украинец должен будет отработать два года своей жизни, чтобы погасить государственные задолженности. Это при условии, что всё это время украинцы не будут ни есть, ни пить.
Тем временем в Европе разработали два плана по закрытию дефицита финансирования Украины.