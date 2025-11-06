Авиакомпания «Ангара» прекратила выполнение коммерческих рейсов с 5 ноября

IrkutskMedia, 6 ноября. Авиакомпания «Ангара» 5 ноября 2025 года прекратила выполнение коммерческих рейсов на самолетах Ан-24 и Ан-26, а также вертолетах Ми-8 в соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта. Несмотря на это, предприятие сохранило сертификат на выполнение авиационных работ.
Как сообщает пресс-служба группы компаний «Истлэнд», в партнерстве со службой медицины катастроф и Иркутской авиабазой охраны лесов АК «Ангара» продолжит выполнять полеты по жизненно важным направлениям.
«Благодарим за поддержку, доверие и понимание наших партнеров, коллег и пассажиров, которые пользовались услугами авиакомпании», — говорится в сообщении.
Ранее агентство сообщало, что Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара» на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Такое решение было принято в связи с обеспечением безопасности полетов после авиакатастрофы с Ан-24 в Тынде.
Самолет авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в нескольких км от аэропорта города Тында в Амурской области 24 июля. Сначала воздушное судно пропало с радаров и не вышло на связь, после чего стало известно, что Ан-24 разбился. Борт следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. В авиакатастрофе никто не выжил.
Самолет мог разбиться из-за ошибки пилотов при выборе высоты полета. Такую информацию озвучил 7 октября руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрий Ядров на заседании в Совфеде.
Напомним, шесть членов экипажа, находившиеся на борту разбившегося самолета, были жителями Иркутской области. По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело. Следователи произвели обыск в авиакомпании «Ангара» и изъяли летную, эксплуатационную и техническую документацию о воздушном судне и членах экипажа. После Ространснадзор выявил множество нарушений, связанных с летной работой, техобслуживанием самолетов и подготовкой экипажей авиакомпании «Ангара». Сертификат авиационного учебного центра (АУЦ), выданный авиакомпании «Ангара», был аннулирован по решению Росавиации по итогам внеплановой проверки. АУЦ занимался подготовкой бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8, а также самолетов Ан-24 и Ан-26. Затем также сообщалось, что «Ангара» начала обучение персонала в сторонних сертифицированных авиационных учебных центрах, включая МГТУ ГА, после аннулирования собственного сертификата. Это необходимо для соблюдения требований безопасности и поддержания профессионального уровня сотрудников.
Первые итоги расследования по авиакатастрофе МАК опубликовал в сентябре. В отчете дословно приводится диалог экипажа с диспетчером в последние минуты перед падением.