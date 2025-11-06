7,5 млрд помог привлечь Гарантийный фонд малому бизнесу Хабаровского края

С 1 сентября 2025 года для МСП увеличен максимальный размер поручительства: до 50 млн рублей для отдельных компаний, до 70 млн рублей для группы компаний и до 80 млн рублей по банковским гарантиям. Теперь не требуется наличие залога, а ставки вознаграждения варьируются от 0,25% до 1% годовых в зависимости от категории заемщика.