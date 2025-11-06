7,5 млрд помог привлечь Гарантийный фонд малому бизнесу Хабаровского края

В Хабаровском крае малые предприятия получают поддержку для развития благодаря Гарантийному фонду. С начала 2025 года более 160 компаний края смогли воспользоваться поручительствами фонда для привлечения кредитных средств., сообщает пресс-служба правительства края.
Гарантийный фонд Хабаровского края предоставляет поручительства предпринимателям до 70% от суммы кредитного обязательства, с максимальным сроком до 10 лет. На 1 ноября 2025 года фонд выдал 168 поручительств, что позволило бизнесу привлечь кредиты на общую сумму свыше 7,59 млрд рублей — в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшая часть поддержки пришлась на торговые предприятия, около 20% — на обрабатывающие производства. Руководители компаний отмечают, что фонд незаменим, когда для получения кредита не хватает собственного обеспечения. К примеру, хабаровская компания по производству протезно-ортопедических изделий смогла оперативно оформить кредит благодаря поручительству фонда.
С 1 сентября 2025 года для МСП увеличен максимальный размер поручительства: до 50 млн рублей для отдельных компаний, до 70 млн рублей для группы компаний и до 80 млн рублей по банковским гарантиям. Теперь не требуется наличие залога, а ставки вознаграждения варьируются от 0,25% до 1% годовых в зависимости от категории заемщика.
Фонд сотрудничает с 30 финансовыми организациями края.