Эксперт Ван: в торговле России и Китая может произойти «взрывной рост»

Товарооборот между Россией и Китаем может превысить $300 млрд в год после усовершенствования платёжной и транспортной инфраструктуры. Об этом заявил декан Института финансовых исследований «Чунъян» при Народном университете Китая Ван Вэнь.
По словам профессора, потенциал роста торговли между двумя странами остаётся высоким, однако развитию мешают инфраструктурные ограничения. В частности, сложности вызывает система расчётов и платёжных операций, которые пока остаются недостаточно удобными для участников торговли.
Ван Вэнь также подчеркнул, что важным фактором является нехватка транспортных маршрутов. Он отметил, что дополнительные железнодорожные линии, например соединяющие Синьцзян с Новосибирском, могли бы значительно ускорить товарооборот.
Эксперт выразил уверенность, что достижение уровня $300 млрд к 2030 году вполне реально, а в перспективе объёмы торговли могут увеличиться до $400−500 млрд.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия и Китай почти полностью перешли на расчеты в национальных валютах.