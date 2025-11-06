Дмитрий Демешин: «Сельскому хозяйству Хабаровского края — особое внимание»

Что касается молочной и мясной переработки, а также производства напитков, то здесь Хабаровский край демонстрирует уверенный рост. Вместе с тем необходимо и муниципалитетам повысить свою вовлеченность в решение проблем агропромышленного комплекс. Со стороны же федеральных властей поддержка гарантирована.