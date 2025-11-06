Дмитрий Демешин: «Сельскому хозяйству Хабаровского края — особое внимание»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел рабочую встречу с главой Минсельхоза РФ Оксаной Лут. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», главной темой разговора стало обсуждение проблемных вопросов сельского хозяйства в регионе и перспектив развития отрасли.
Сегодня Хабаровский край входит в тройку лидеров — получателей государственной поддержки в области сельского хозяйства на Дальнем Востоке. Только в этом году в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий край получил более 1 млрд рублей из федерального бюджета.
— Такая поддержка даёт свои результаты, и, уверен, нашим муниципалитетам следует активнее использовать возможности программы. Продолжим работать с федеральным Минсельхозом, наращивая долю собственных продуктов и создавая лучшие условия для жителей края — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.
Большое внимание со стороны местных властей уделяется также реализации федерального проекта «Современный облик сельских территорий», благодаря чему сельская местность становится комфортнее и привлекательнее для жизни. В качестве примера Дмитрий Демешин привел поселок Чегдомын, где районный дом культуры уже сдан в эксплуатацию и на трех объектах работы ведутся согласно графика.
Также он обратил внимание министра на то, что руководством Хабаровского края уже подготовлены 13 проектов долгосрочных планов развития опорных населенных пунктов.
В свою очередь Оксана Лут отметила, что за 6 лет действия программы комплексного развития сельских территорий край получил порядка 1,8 млрд рублей на реализацию ключевых проектов: строительство и обновление социальной инфраструктуры, капитальный ремонт дорожных покрытий, благоустройство общественных зон и возведение доступного комфортабельного жилья в небольших поселениях.
Отдельным пунктом повестки заседания было обсуждение перспектив развития рыбохозяйственного комплекса, включая развитие товарной аквакультуры и поддержку малого бизнеса. Глава региона подчеркнул важность активизации усилий по развитию отрасли в северных районах края:
— Хабаровский край удерживает четвертую позицию среди субъектов Дальнего Востока по объемам добычи водных биоресурсов, производя примерно 13% от общего объема в регионе. Результаты прошедшей лососевой путины оказались достаточно высокими — наши предприятия заняли второе место по итогам сезона в округах.
Что касается молочной и мясной переработки, а также производства напитков, то здесь Хабаровский край демонстрирует уверенный рост. Вместе с тем необходимо и муниципалитетам повысить свою вовлеченность в решение проблем агропромышленного комплекс. Со стороны же федеральных властей поддержка гарантирована.