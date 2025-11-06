Ричмонд
В Беларуси долги по налогам могут начать списывать автоматически

В Беларуси власти предлагают прощать белорусам «безнадежные» долги.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси долги по налогам могут начать списывать автоматически. Такая возможность указана в проекте изменений в Налоговый кодекс. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В частности, в документе говорится о прощении долгов перед государством, которые были признаны «безнадежными». Речь идет про суммы до трех рублей. В предлагаемой редакции части 4 пункта 9 статьи 42 Налогового кодекса говорится следующее:

«Без принятия налоговым органом решения задолженность физических лиц по единому имущественному платежу, пени по такому платежу признается безнадежным долгом и списывается в случае, если на 1 января календарного года общая задолженность по такому платежу, включая пени, не превышает 3 белорусских рубля независимо от наличия (отсутствия) у таких физических лиц имущества».

Это значит, что если общая суммы по имущественному налогу (при учете и начисленной пени), не превышает названную сумму, то долг у белорусов спишут автоматически. В ином случае, взыскивать задолженность будут в стандартном порядке.

Тем временем в Беларуси планируют в пять раз поднять транспортный налог — вот для кого.

Кстати, ставка единого налога для ИП может вырасти в Беларуси в 2026 году.

Вместе с тем «Белпочта» обратилась к белорусам из-за выплаты пенсий перед большими выходными.