В Беларуси долги по налогам могут начать списывать автоматически. Такая возможность указана в проекте изменений в Налоговый кодекс. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В частности, в документе говорится о прощении долгов перед государством, которые были признаны «безнадежными». Речь идет про суммы до трех рублей. В предлагаемой редакции части 4 пункта 9 статьи 42 Налогового кодекса говорится следующее:
«Без принятия налоговым органом решения задолженность физических лиц по единому имущественному платежу, пени по такому платежу признается безнадежным долгом и списывается в случае, если на 1 января календарного года общая задолженность по такому платежу, включая пени, не превышает 3 белорусских рубля независимо от наличия (отсутствия) у таких физических лиц имущества».
Это значит, что если общая суммы по имущественному налогу (при учете и начисленной пени), не превышает названную сумму, то долг у белорусов спишут автоматически. В ином случае, взыскивать задолженность будут в стандартном порядке.
Тем временем в Беларуси планируют в пять раз поднять транспортный налог — вот для кого.
Кстати, ставка единого налога для ИП может вырасти в Беларуси в 2026 году.
Вместе с тем «Белпочта» обратилась к белорусам из-за выплаты пенсий перед большими выходными.