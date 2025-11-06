Россияне ринулись скупать новые автомобили

За десять месяцев 2025 года реализация новых легковых автомобилей в России сократилась на 19,9% год к году и составила 1,06 миллиона штук. По итогам года может быть продано 1,3 миллиона новых машин, что на 18% меньше показателя 2024 года, прогнозирует старший аналитик компании «Эйлер» Владимир Беспалов.