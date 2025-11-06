Россиянам рассказали про скидки на квартиры до 50%

«Пожар или потоп редкое явление, тем не менее они время от времени происходят. На самом деле, такая квартира оценивается как без отделки, но из-за отрицательного информационного фона можно сэкономить при покупке до 20% стоимости», — пояснил владелец агентства элитной недвижимости «Ашихмин и партнеры» Григорий Ашихмин ТАСС. По его словам, первостепенной задачей является определение стоимости демонтажных работ и установки новых элементов взамен поврежденных.