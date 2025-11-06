Выяснилось, что индексация зарплат медиков в Ульяновске обернулась фикцией

Врачи ульяновской Центральной городской клинической больницы рассказали депутату Госдумы Алексею Куринному, что отделение, рассчитанное на 150 тысяч человек, обслуживает 400 тысяч. Из восьми положенных врачей остались один и трое стажёров. По словам депутата, средние цифры по больницам выглядят неплохо лишь потому, что врачи работают с коэффициентом совместительства почти 2, а медсёстры — более 2.