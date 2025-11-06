Выяснилось, что индексация зарплат медиков в Ульяновске обернулась фикцией

В Ульяновской области повышение зарплат медицинских работников, обещанное в 2025 году, оказалось лишь формальным. Как сообщает «Российская газета», у одних доходы немного выросли, у большинства остались прежними, а некоторые и вовсе начали получать меньше.
Согласно указу президента 2012 года, врачи должны зарабатывать не менее двойной средней зарплаты по региону, а средний и младший медперсонал — не меньше одной средней. Формально показатели выполняются, но на практике это возможно только при работе за двоих.
Врачи ульяновской Центральной городской клинической больницы рассказали депутату Госдумы Алексею Куринному, что отделение, рассчитанное на 150 тысяч человек, обслуживает 400 тысяч. Из восьми положенных врачей остались один и трое стажёров. По словам депутата, средние цифры по больницам выглядят неплохо лишь потому, что врачи работают с коэффициентом совместительства почти 2, а медсёстры — более 2.
Местное Минздравсоцразвития подтвердило, что индексация проводится за счёт перераспределения внутри фонда оплаты труда — увеличение окладов компенсируется урезанием стимулирующих выплат. В результате в расчётных листках рост почти незаметен.
Средние зарплаты в ЦГКБ за январь-август 2025 года составили: у врачей — 109,5 тысячи рублей, у среднего персонала — 59,1 тысячи, у младшего — 49,9 тысячи. Формально целевые показатели достигнуты, но при этом не учитывается, что многие сотрудники работают на полторы-две ставки.
Такая ситуация характерна не только для Ульяновска. По словам Светланы Новиковой из Профсоюза работников здравоохранения РФ, после постановления правительства № 343, которое обязало увеличить долю оклада в структуре зарплаты, в ряде регионов рост действительно заметен — до 30% в Москве, Татарстане и на Ямале. Однако в других субъектах, включая Ульяновскую область, повышение ограничилось 1−2%.
Медики признают: индексация обернулась «игрой цифр». Чтобы получить достойный доход, врачи и медсёстры продолжают работать на полторы-две ставки, а в «бесплатной» медицине растёт кадровый дефицит.
