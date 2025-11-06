Ричмонд
Новый иск за долги подал фонд капремонта к известной телеведущий

Фонд капитального ремонта Москвы подал четвёртый иск к телеведущей и журналистке Ксении Собчак.

Фонд капитального ремонта Москвы подал четвёртый иск к телеведущей и журналистке Ксении Собчак. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

В исковом заявлении говорится о взыскании задолженности по оплате жилья, тепла, электроэнергии и других коммунальных услуг.

Ранее, 9 октября, московский суд уже удовлетворил три аналогичных иска Фонда капремонта, взыскав с Собчак долги по коммунальным платежам.

О первых исках стало известно 1 октября. После этого эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь отметил, что телеведущей могут грозить серьёзные меры — вплоть до ареста имущества, списания средств со счетов и ограничения на выезд за границу.

