В Ташкенте снесли гостиницу Adras — как её вообще построили без документов?

В районном хокимияте после этого рекомендовали всем предпринимателям перед началом строительства получать необходимые разрешения и действовать строго в рамках закона.
Однако вокруг этой истории остаётся много вопросов. Как предпринимателю удалось построить целую гостиницу, и никто из районных властей этого «не заметил»? Неужели такое возможно в большом городе, где любое строительство обычно проходит под надзором различных ведомств?
Объект ведь не появился за одну ночь — скорее всего, кто-то видел процесс, но предпочёл закрыть на это глаза. Не стоит ли правоохранительным органам проверить всю эту схему на предмет возможной коррупции?
Кстати, точных данных о начале работы гостиницы нет. Но если судить по соцсетям, Adras принимала гостей как минимум с 2022 года. Возникает резонный вопрос — почему только сейчас объектом заинтересовались городские власти?