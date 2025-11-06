Ричмонд
В Ташкенте снесли гостиницу Adras — как её вообще построили без документов?

Vaib.uz (Узбекистан. 6 ноября). В Чиланзарском районе Ташкента снесли здание гостиницы Adras. Как выяснилось, у этого объекта не было документов, разрешающих строительство. Чиновники признали гостиницу незаконной постройкой, а поскольку она не соответствовала градостроительным нормам, было принято решение о сносе.

Источник: Vaib.Uz

В районном хокимияте после этого рекомендовали всем предпринимателям перед началом строительства получать необходимые разрешения и действовать строго в рамках закона.

Однако вокруг этой истории остаётся много вопросов. Как предпринимателю удалось построить целую гостиницу, и никто из районных властей этого «не заметил»? Неужели такое возможно в большом городе, где любое строительство обычно проходит под надзором различных ведомств?

Объект ведь не появился за одну ночь — скорее всего, кто-то видел процесс, но предпочёл закрыть на это глаза. Не стоит ли правоохранительным органам проверить всю эту схему на предмет возможной коррупции?

Кстати, точных данных о начале работы гостиницы нет. Но если судить по соцсетям, Adras принимала гостей как минимум с 2022 года. Возникает резонный вопрос — почему только сейчас объектом заинтересовались городские власти?