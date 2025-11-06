ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Свыше двух десятков московских компаний готовы поставлять в Узбекистан медоборудование, сообщает пресс-служба посольства России в республике.
Как отмечается, с 4 по 6 ноября в Ташкенте проходит масштабная бизнес-миссия ведущих предприятий столицы РФ при поддержке Московского экспортного центра под общим брендом «Made in Moscow».
«24 столичные компании готовы поставлять в Узбекистан последние достижения в области медицинских технологий», — говорится в сообщении.
В их числе:
- новейшие аппараты ЭКГ с дополнительной аналитикой от искусственного интеллекта;
- реабилитационные экзоскелеты;
- системы непрерывного мониторинга глюкозы;
- оборудование для диагностики онкозаболеваний и др.
В рамках визита российские компании приняли участие в 17-й Международной выставке «UzMedExpo — 2025», презентовали свои предложения узбекским партнерам и провели B2B встречи, добавили в пресс-службе посольства.