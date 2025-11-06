Аналитик рассказал, на какой срок кладут деньги в банк в 2025 году

В связи с этим профессор, доктор экономических наук Игорь Бельских обратил внимание на различные методы получения пассивного дохода и выделил наиболее перспективный вариант для текущего года. По его словам, наиболее эффективным инструментом для получения дохода в текущих условиях являются облигации. Корпоративные ценные бумаги обеспечивают стабильную доходность на уровне 17−18% годовых. Облигации с пониженным кредитным рейтингом способны принести инвесторам от 19% до 21% годовых, передает VSE42.RU.