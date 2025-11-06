Раскрыта гигантская сумма сделки двух техногигантов по искусственному интеллекту

Gemini станет основой для обновлённой версии голосового помощника Siri. По данным агентства, Google уже обучает модель для работы на серверах Apple. Новая версия ИИ будет включать 1,2 трлн параметров — против 150 млрд у нынешней модели, что значительно повысит её способности к анализу и пониманию контекста.
Ранее Apple рассматривала варианты сотрудничества с OpenAI и Anthropic, однако после тестов выбрала технологию Google. По условиям сделки, Gemini будет использоваться в Siri как инструмент для создания сводок уведомлений, веб-страниц и текстов, а также как планировщик, определяющий способы выполнения команд.
Apple развернёт работу обновлённой Siri на собственных облачных серверах, чтобы исключить передачу пользовательских данных в инфраструктуру Google. Проектом руководят Майк Рокуэлл, разработчик гарнитуры Vision Pro, и глава отдела программного обеспечения Крейг Федериги. Внутренние коды проекта — Glenwood и Linwood.
Ожидается, что обновлённая Siri выйдет весной вместе с iOS 26.4. Сделка между компаниями не будет публичной: Google официально останется лишь сторонним поставщиком технологий, а её ИИ не будет интегрирован в операционные системы Apple.
Источники Bloomberg отмечают, что это соглашение отличается от более раннего партнёрства компаний, когда Google стал поисковиком по умолчанию в Safari — соглашения, вызвавшего антимонопольное разбирательство в США.
Представители обеих компаний отказались от комментариев.
