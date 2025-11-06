Раскрыта гигантская сумма сделки двух техногигантов по искусственному интеллекту

Ранее Apple рассматривала варианты сотрудничества с OpenAI и Anthropic, однако после тестов выбрала технологию Google. По условиям сделки, Gemini будет использоваться в Siri как инструмент для создания сводок уведомлений, веб-страниц и текстов, а также как планировщик, определяющий способы выполнения команд.