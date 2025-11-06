Ричмонд
Раскрыта гигантская сумма сделки двух техногигантов по искусственному интеллекту

Apple близка к заключению соглашения с Google, по которому будет ежегодно выплачивать около $1 млрд за использование мощной модели искусственного интеллекта Gemini. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Gemini станет основой для обновлённой версии голосового помощника Siri. По данным агентства, Google уже обучает модель для работы на серверах Apple. Новая версия ИИ будет включать 1,2 трлн параметров — против 150 млрд у нынешней модели, что значительно повысит её способности к анализу и пониманию контекста.

Ранее Apple рассматривала варианты сотрудничества с OpenAI и Anthropic, однако после тестов выбрала технологию Google. По условиям сделки, Gemini будет использоваться в Siri как инструмент для создания сводок уведомлений, веб-страниц и текстов, а также как планировщик, определяющий способы выполнения команд.

Apple развернёт работу обновлённой Siri на собственных облачных серверах, чтобы исключить передачу пользовательских данных в инфраструктуру Google. Проектом руководят Майк Рокуэлл, разработчик гарнитуры Vision Pro, и глава отдела программного обеспечения Крейг Федериги. Внутренние коды проекта — Glenwood и Linwood.

Ожидается, что обновлённая Siri выйдет весной вместе с iOS 26.4. Сделка между компаниями не будет публичной: Google официально останется лишь сторонним поставщиком технологий, а её ИИ не будет интегрирован в операционные системы Apple.

Источники Bloomberg отмечают, что это соглашение отличается от более раннего партнёрства компаний, когда Google стал поисковиком по умолчанию в Safari — соглашения, вызвавшего антимонопольное разбирательство в США.

Представители обеих компаний отказались от комментариев.

