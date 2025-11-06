В мясе от тюменского производителя нашли сальмонеллу

«Управление обратилось в Арбитражный суд с заявлением к ООО “Абсолют-Агро” о привлечении к административной ответственности. По результатам комплекса мероприятий управлением были установлены нарушения Обществом технических регламентов. При проведении лабораторного контроля качества продукции в некоторых образцах замороженного филе грудки индейки обнаружены ДНК сальмонеллы», — рассказали в пресс-службе.