Урожай зерна увеличился в Нижегородской области на 34% в 2025 году

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут и обсудил развитие агропромышленного комплекса в Нижегородской области. Об этом Глеб Никитин рассказал в своем телеграм-канале.
Так, в этом году в Нижегородской области на 34% увеличился урожай зерна. Регион закрывает свои потребности по зерну, картофелю и яйцу. Также в 2025 году были реализованы 10 проектов молочных ферм.
Благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в Нижегородской области строят и реконструируют социальные объекты и жилье. Всего уже удалось реализовать свыше 750 объектов благоустройства, обустроено около 30 объектов дорожного строительства. На реализацию данных проектов было направлено 7,6 млрд рублей, в том числе 4,9 млрд — из федерального бюджета.