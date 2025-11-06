Приморье в ипотечной яме: край оказался в хвосте рейтинга по доступности жилья

Хотя доля семей, способных взять ипотеку, в Приморье выросла с 10,7% до 14%, край продолжает уступать не только среднероссийскому показателю (16,1%), но и большинству дальневосточных регионов. Среди субъектов ДФО Приморье опережает только Бурятию, где ипотека доступна 11,1% семей. Для сравнения, в Магаданской области этот показатель достигает 35,2%, на Сахалине — 28,9%, на Камчатке — 26,6%.