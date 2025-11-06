Приморье в ипотечной яме: край оказался в хвосте рейтинга по доступности жилья

Хотя доля семей, способных взять ипотеку, в Приморье выросла с 10,7% до 14%, край продолжает уступать не только среднероссийскому показателю (16,1%), но и большинству дальневосточных регионов. Среди субъектов ДФО Приморье опережает только Бурятию, где ипотека доступна 11,1% семей. Для сравнения, в Магаданской области этот показатель достигает 35,2%, на Сахалине — 28,9%, на Камчатке — 26,6%.
Главная причина низкой доступности — высокие ежемесячные платежи. В Приморье заемщики выплачивают в среднем 103 тысячи рублей ежемесячно, что выводит край в число 13 регионов с самыми высокими ипотечными взносами. При этом в лидерах рейтинга доступности оказались северные регионы: Ямало-Ненецкий АО (47,1%), Ханты-Мансийский АО (44,3%) и Чукотка (42%), где высокие зарплаты и развитый жилой фонд формируют относительно доступные цены на недвижимость.
Эксперты отмечают, что текущие показатели доступности по стране остаются значительно ниже уровней предыдущих лет, когда действовали программы господдержки при более низких рыночных ставках. Отметим, что Москва с ежемесячным платежом 249 тысяч рублей занимает в рейтинге лишь 63-ю строчку, а Санкт-Петербург с выплатами 171 тысяча рублей — 72-ю.
Ранее «ФедералПресс» писал, что рынок новостроек Дальнего Востока продемонстрировал активный рост: за девять месяцев 2025 года медианная цена «квадрата» в округе увеличилась на 2,6% и достигла 193 тысяч рублей.