Назван богатейший житель Пермского края по итогам 2024 года

На втором месте в рейтинге — миллиардер Александр Репин. Он владелец целого ряда бизнесов — от строительного и автомобильного «Сатурн-Р» до аграрного «Русь». Размер активов бизнесмена за 2024 год вырос на миллиард и оценивается в 16,7 млрд рублей. На третьей строчке расположился владелец ведущего в стране молочного и сыроваренного бизнеса Сергей Поздеев. Ему удалось более чем в 1,5 раза нарастить свои активы. Бенефициар «Нытвы» и «Юговского» увеличил за 2024 год свою долю в капитализации молокозаводов на 6 млрд рублей. Размер его активов оценивается в 16,3 млрд рублей.