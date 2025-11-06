Газопровод построят от станицы Елизаветинской до улицы Бургундской в Краснодаре

Газопровод протяженностью 10 км построят от станицы Елизаветинской до улицы Бургундской в Краснодаре. Это позволит закольцевать газораспределительную сеть района и обеспечит бесперебойную и равномерную подачу ресурса.
Работы планируют завершить в 2026 году, несмотря на сложности строительства через сельскохозяйственные поля.
Газопровод строят в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций региона. на 2019 — 2028 годы. За время ее реализации компания построено и введено в эксплуатацию почти 150,3 км сетей.