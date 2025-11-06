Финансисты назвали самый популярный банковский вклад у россиян и объяснили, почему

На сегодняшний день краткосрочные банковские вклады у россиян остаются самыми популярными. Сейчас вклады до полугода составляют более 70 процентов от общего спроса в стране. Об этом в интервью «Прайм» сообщила аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.
В лидерах, уточнила эксперт, трехмесячные вклады. В октябре их объем достиг максимума и составляет 33,2 процента. Также сохраняется интерес россиян и к одномесячным депозитам. Их объем в общей массе равен 12,4 процента.
А вот к долгосрочным накоплениям интерес у россиян падает. Доля вкладов выше трех месяцев в октябре упала до 22,6 процента. Еще меньше доля так называемых «нишевых» вкладов, продолжительностью больше года. Они составляют около семи процентов от совокупного спроса.
Ранее сообщалось, что российские банки начали снижать ставки по вкладам. Так кредитные учреждения отреагировали на новую ставку, установленную Центробанком.
ФНС, в свою очередь, предупредила россиян, что им до 1 декабря необходимо заплатить налог на вклады.