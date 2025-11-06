Финансисты назвали самый популярный банковский вклад у россиян и объяснили, почему

А вот к долгосрочным накоплениям интерес у россиян падает. Доля вкладов выше трех месяцев в октябре упала до 22,6 процента. Еще меньше доля так называемых «нишевых» вкладов, продолжительностью больше года. Они составляют около семи процентов от совокупного спроса.