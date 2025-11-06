Ричмонд
В США ограничили космические запуски из-за продолжительного шатдауна

США вводят ограничения на космические запуски из-за шатдауна правительства, который продолжается с 1 октября. Об этом заявил руководитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Брайан Бедфорд, передает CBS News.

Источник: Reuters

С 7 ноября FAA также сократит объем авиаперевозок на 10% в 40 аэропортах страны из-за дефицита диспетчеров. Срок действия ограничений в организации не указывают. По данным Associated Press, меры могут затронуть тысячи рейсов в США.

Самый длительный в истории США шатдаун спровоцировал кризис в авиационной отрасли. Около 13 тыс. авиадиспетчеров и 50 тыс. сотрудников служб безопасности аэропортов работают без оплаты, из-за чего все чаще не выходят на смену. Ситуация привела к многочасовым задержкам рейсов. Министр транспорта Шон Даффи допустил полное закрытие воздушного пространства США.

