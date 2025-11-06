Тариф на газ в Молдове пересмотрят с нового года

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Тариф на природный газ в Молдове будет пересмотрен в январе 2026 года, сообщил в эфире национального телевидения директор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Евгений Карпов.
Госкомпания Energocom до конца текущего года должна представить расчёты и на их основе подготовить заявку на изменение цен для конечных потребителей.
«Ближе к концу года пройдут окончательные расчёты, определится наличие отклонений в плюс или минус, и на основании этих отклонений компании обязаны подать заявки на корректировку тарифов. В противном случае это делает НАРЭ в силу своих должностных обязанностей. До нового года Energocom использует тарифы, установленные для “Молдовагаза”, после чего самостоятельно произведёт расчёты затрат на предоставление этой услуги», — сказал Карпов.
Ранее в компании Energocom заявили, что в конце декабря в НАРЭ будет направлен запрос о корректировке тарифов на природный газ. При этом не уточнялось, идет речь о повышении или о понижении.
Компания Energocom закупила необходимый объём природного газа на отопительный сезон 2025/2026 годов по средней цене 410 евро за тысячу кубометров, что на 100 евро меньше, чем в предыдущем энергетическом году, завершившемся в сентябре. В эту сумму включены расходы на транспортировку до точки сбыта с Молдовой.
В настоящее время граждане Молдовы платят за потребленный кубометр голубого топлива 16,70 лея.