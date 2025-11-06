Тариф на газ в Молдове пересмотрят с нового года

«Ближе к концу года пройдут окончательные расчёты, определится наличие отклонений в плюс или минус, и на основании этих отклонений компании обязаны подать заявки на корректировку тарифов. В противном случае это делает НАРЭ в силу своих должностных обязанностей. До нового года Energocom использует тарифы, установленные для “Молдовагаза”, после чего самостоятельно произведёт расчёты затрат на предоставление этой услуги», — сказал Карпов.