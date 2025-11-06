В Кургане продают недострой, который забрали у экс-главы диаспоры Хайитова

Мэрия реализует недострой по улице Омской почти за полмиллиона рублей. Площадь объекта незавершенного строительства — около 640 квадратов. По данным ЕГРН, степень готовности составляет 15 процентов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 ноября.