В Кургане продают недострой, который забрали у экс-главы диаспоры Хайитова

Власти Кургана ищут нового владельца недостроя, который изъяли у бизнесмена-иностранца.
В Кургане выставили на продажу недостроенный объект иностранного предпринимателя Хамидулло Хайитова, который является бывшим главой узбекской диаспоры «Ташкент». Нового владельца ищут городские власти. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
«Власти Кургана продают недострой, изъятый через суд у экс-главы узбекской диаспоры Хайитова. Спорный объект находится базе, где бизнесмен занимался лесозаготовками», — сообщил источник.
Мэрия реализует недострой по улице Омской почти за полмиллиона рублей. Площадь объекта незавершенного строительства — около 640 квадратов. По данным ЕГРН, степень готовности составляет 15 процентов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 ноября.
Ранее URA.RU писало о закрытии узбекской диаспоры «Ташкент», созданную предпринимателем Хамидулло Хайитовым. Организация просуществовала около трех лет. Сам экс-глава диаспоры Хайитов покинул Россию еще до начала процедуры ликвидации.