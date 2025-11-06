Ричмонд
За 1,4 млрд рублей продают торговый центр около метро в Новосибирске

Расположение вблизи метро делает комплекс привлекательным для арендаторов и покупателей.

Источник: SuperOmsk.ru

В Новосибирске появилось предложение о продаже крупного торгово-офисного центра, расположенного в непосредственной близости от станции метро «Берёзовая роща». Стоимость коммерческой недвижимости составляет 1,44 миллиарда рублей.

Как указано в описании объекта, здание находится на пересечении важных транспортных магистралей города. В числе преимуществ — собственная подземная парковка, централизованные инженерные коммуникации и лифтовое оборудование.

Особенности объекта включают отдельные входы на каждый этаж и высокие потолки — 4 метра, что создает дополнительные возможности для коммерческого использования. Расположение вблизи метро делает комплекс привлекательным для арендаторов и покупателей.