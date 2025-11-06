Резиденты «Иннополиса» и «Алабуги» получат дешевые кредиты до 200 млн рублей

Малые и средние предприятия в этих зонах смогут воспользоваться льготными кредитами под 6−10% годовых для реализации инвестиционных проектов или на оборотное финансирование. Резиденты ОЭЗ смогут получить инвестиционный кредит до 200 миллионов рублей на пять лет под 10%. Меры господдержки должны учитывать местные особенности и фокусироваться на развитии ключевых секторов экономики, сообщает газета «Коммерсантъ».