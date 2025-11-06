Ричмонд
Беларусь вошла в топ-3 мировых экспортеров этого популярного продукта

Минсельхозпрод сказал, что Беларусь попала в топ-3 экспортеров вот этого популярного продукта.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь вошла в топ-3 мировых экспортеров этого популярного продукта. Об этом рассказала заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Мария Климова. Подробности размещены в официальном телеграм-канале Минсельхозпрода.

По словам Климовой, Беларусь является признанным мировым экспортером молочной продукции. Так, по информации мировой торговли, но за исключением внутреннего товарооборота между странами ЕС, Беларусь входит в число лидеров по ключевым позициям.

Замначальника уточнила, что страна занимает третье место в мире по экспорту сгущенного молока и сухой молочной сыворотки, четвертое место — по экспорту сыров, а пятое — по экспорту сливочного масла.

Тем временем Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в четверг 6 ноября.

Ранее в Беларуси долги по налогам могут начать списывать автоматически.

Кроме того, Минздрав определил болезни, которые можно лечить в санаториях Беларуси.