Беларусь вошла в топ-3 мировых экспортеров этого популярного продукта. Об этом рассказала заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Мария Климова. Подробности размещены в официальном телеграм-канале Минсельхозпрода.
По словам Климовой, Беларусь является признанным мировым экспортером молочной продукции. Так, по информации мировой торговли, но за исключением внутреннего товарооборота между странами ЕС, Беларусь входит в число лидеров по ключевым позициям.
Замначальника уточнила, что страна занимает третье место в мире по экспорту сгущенного молока и сухой молочной сыворотки, четвертое место — по экспорту сыров, а пятое — по экспорту сливочного масла.
