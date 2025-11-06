В Воронеже нашли хлеб с консервантами, кадмием, плесенью

Наш потребитель считает, что наш хлеб в целом стал малосъедобным, не таким, каким был раньше — по консистенции сильно крошится, плесневеет. Дело в том, что сейчас в хлебопечении разрешено использовать муку из фуражного зерна. А чтобы скрыть огрехи во вкусе, добавляются всякие «улучшители». Мы не раз пытались узнать, что добавляют в фальсифицированную продукцию, но компонентов множество. В Роспотребнадзоре нам говорят — назовите это вещество, и мы будем его искать, но откуда мы знаем, что это такое. Не отрегулирован контроль за качеством. Потребитель не пойдёт из-за того же хвоста селедки жаловаться в Роспотребназор. А если и пойдёт, то ему скажут написать сначала жалобу в магазин. Если там не ответят, то они смогут заняться этим вопросом и то — с разрешения прокуратуры. Дело в том, что контролирующим организациям сейчас запрещены проверки, пока человек не отравится некачественным продуктом и не попадёт в больницу, потому мы и покупаем, что есть.