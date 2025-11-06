В Воронеже нашли хлеб с консервантами, кадмием, плесенью

В Воронежской области подведены итоги контроля над рынком хлеба и кондитерских изделий.
По данным на 29 октября, всего в 2025 году были проведены исследования 2553 проб, и выяснилось, что часть продукции представляет угрозу для здоровья потребителей, сообщил региональный Роспотребнадзор.
Посмотрят и уходят
Всего санврачи изъяли 63 партии хлебобулочных и кондитерских изделий общим весом 205 кг с истекшим сроком годности, отсутствием маркировки и документов о безопасности и качестве. Кроме того, в некоторых образцах лабораторные анализы подтвердили наличие кадмия, плесени и скрытых консервантов.
В результате проверок на предпринимателей были наложены 102 штрафа, общая сумма которых составила почти 1,7 млн рублей.
Наш потребитель считает, что наш хлеб в целом стал малосъедобным, не таким, каким был раньше — по консистенции сильно крошится, плесневеет. Дело в том, что сейчас в хлебопечении разрешено использовать муку из фуражного зерна. А чтобы скрыть огрехи во вкусе, добавляются всякие «улучшители». Мы не раз пытались узнать, что добавляют в фальсифицированную продукцию, но компонентов множество. В Роспотребнадзоре нам говорят — назовите это вещество, и мы будем его искать, но откуда мы знаем, что это такое. Не отрегулирован контроль за качеством. Потребитель не пойдёт из-за того же хвоста селедки жаловаться в Роспотребназор. А если и пойдёт, то ему скажут написать сначала жалобу в магазин. Если там не ответят, то они смогут заняться этим вопросом и то — с разрешения прокуратуры. Дело в том, что контролирующим организациям сейчас запрещены проверки, пока человек не отравится некачественным продуктом и не попадёт в больницу, потому мы и покупаем, что есть.
Общественник отмечает, что сейчас в Воронеж поставляется много хлеба из других регионов, в том числе из Липецка, Курска, Москвы. У нас же остался один крупный местный хлебозавод — № 7. Другие закрылись, на их месте красуются жилые высотки — владельцам заводов показалось, что продать землю выгоднее, чем печь хлеб.
«Есть ли в регионе качественный хлеб? Конечно! — продолжает Николай Дегтярёв. — Воронежский учёный, заслуженный работник сельского хозяйства Владимир Шевченко как-то сказал: “Хлеб может быть качественным, но он не будет доступен простому населению”. Если мы зайдём, например, на Центральный рынок, то цены на хлеб там просто сумасшедшие. Хороший хлеб стал недоступным — пенсионеры посмотрят и уходят».
Берите в меру
Тем не менее, по данным Воронежстата, Воронежская область продолжает входить в число регионов с развитым производством хлеба, хотя из крупных производителей, наряду с уже упомянутым АО «Хлебозавод № 7», «в живых» остались только ООО «Экохлеб» и ООО «Грибановский хлебозавод». В 2024 году у нас произвели 73,5 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, более половины из которых пришлась на продукцию из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. В первом полугодии 2025 года в хлебобулочной отрасли трудилось 1476 человек, а средняя зарплата работников составляла 64,3 тысячи рублей.
При этом, подсчитали статисты, воронежцы стали меньше есть хлеба, чем раньше: в среднем на человека сейчас приходится 97,9 кг в год, что на 3,3% ниже уровня 2020 года. По мере роста доходов доля расходов на хлеб сокращается — у малообеспеченных семей она достигает 6,9%, а у обеспеченных не превышает 3,6%.
В Роспотребнадзоре рекомендовали потребителям приобретать хлеб и кондитерские изделия только в стационарных торговых предприятиях, где соблюдаются условия хранения. Не следует покупать хлеб впрок, лучше брать с расчётом того, чтобы съесть продукт в течение его срока годности, который в среднем составляет 36−48 часов. Хранить хлебобулочное изделие следует в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке, обеспечивающем циркуляцию воздуха. Хлебницы необходимо регулярно мыть и дезинфицировать уксусным раствором.